В Кирове, на улице Энтузиастов, сгорел старый автомобиль

СЕГОДНЯ 08:08 2019-03-04T12:35:05+03:00

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В Кирове, на улице Энтузиастов, около дома № 4, средь бела дня сгорел автомобиль. Старенькая легковушка была так называемым подснежником: всю зиму хозяева не притрагивались к автомобилю и ее засыпало снегом. Видеозапись с места происшествия появилась в социальных сетях в одном из пабликов города.

Как сообщили местные жители в комментариях, этот автомобиль и еще несколько таких же «старушек» не первый год стоят нетронутыми на парковке. Однако днем, еще до пожара, в автомобиле сидели дети лет десяти-двенадцати.

Официальных данных от МЧС нет. Оперативная сводка молчит.

ИСТОЧНИК KP.RU