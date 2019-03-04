В Кирове, на улице Энтузиастов, сгорел старый автомобиль
Жители микрорайона предполагают, что машину подожгли
В Кирове, на улице Энтузиастов, сгорела старая легковушка. Фото: vk.com/zlo43
Изменить размер текста:
В Кирове, на улице Энтузиастов, около дома № 4, средь бела дня сгорел автомобиль. Старенькая легковушка была так называемым подснежником: всю зиму хозяева не притрагивались к автомобилю и ее засыпало снегом. Видеозапись с места происшествия появилась в социальных сетях в одном из пабликов города.
Как сообщили местные жители в комментариях, этот автомобиль и еще несколько таких же «старушек» не первый год стоят нетронутыми на парковке. Однако днем, еще до пожара, в автомобиле сидели дети лет десяти-двенадцати.
Официальных данных от МЧС нет. Оперативная сводка молчит.
ИСТОЧНИК KP.RU