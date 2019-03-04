Кировчанин продает антикварный бюст императора Александра III за 350 тысяч рублей
Кировчанин Сергей на одном из сайтов по размещению объявлений продает дорогостоящую скульптуру. Отлитый еще до революции каслинским литьем из чугуна и голландской сажи бюст Александра III продавец оценил в 350 тысяч рублей.
-Бюст имеет прострел из огнестрельного оружия(в районе груди) времен революции 1917 года, - написал под фотографиями Сергей. - Бюст является антикварным раритетом и представляет большую историческую и коллекционную ценность. Выставляется впервые и только на один месяц. Реальному покупателю (коллекционеру), а также музеям и выставочным центрам сделаю скидку.
Скульптуру весом почти два килограмма Сергей выставил на продажу 16 февраля. Кроме того мужчина продает еще несколько антикварных, дорогостоящих вещей: гипсовую статуэтку матроса за 75 тысяч рублей, портрет Карла Маркса за 15 тысяч, небольшой китайский секретер за 230 тысяч рублей и антикварную гирю за 5 000 рублей, коллекцию ножниц царской России за 7 000 рублей и финальный лот - коньки времен царской России за 10 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU