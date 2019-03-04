2019-03-04T07:12:57+03:00
Общество

Кировчанин продает антикварный бюст императора Александра III за 350 тысяч рублей

Продавец заявил, что скульптура выставлена на продажу лишь на один месяц, потом торги закончатся
Елизавета Захарова
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Кировчанин продает чугунный бюст Александра III за 350 тысяч рублей. Фото: avito.ruКировчанин продает чугунный бюст Александра III за 350 тысяч рублей. Фото: avito.ru
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Кировчанин Сергей на одном из сайтов по размещению объявлений продает дорогостоящую скульптуру. Отлитый еще до революции каслинским литьем из чугуна и голландской сажи бюст Александра III продавец оценил в 350 тысяч рублей.

-Бюст имеет прострел из огнестрельного оружия(в районе груди) времен революции 1917 года, - написал под фотографиями Сергей. - Бюст является антикварным раритетом и представляет большую историческую и коллекционную ценность. Выставляется впервые и только на один месяц. Реальному покупателю (коллекционеру), а также музеям и выставочным центрам сделаю скидку.

Скульптуру весом почти два килограмма Сергей выставил на продажу 16 февраля. Кроме того мужчина продает еще несколько антикварных, дорогостоящих вещей: гипсовую статуэтку матроса за 75 тысяч рублей, портрет Карла Маркса за 15 тысяч, небольшой китайский секретер за 230 тысяч рублей и антикварную гирю за 5 000 рублей, коллекцию ножниц царской России за 7 000 рублей и финальный лот - коньки времен царской России за 10 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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