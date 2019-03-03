Кировчанка полтора месяца ищет своего пса Грея

СЕГОДНЯ 17:30 2019-03-03T17:31:20+03:00

Собака убежала гулять и до сих пор скитается в поисках дома

Изменить размер текста: A A

Кировчанка уже полтора месяца ищет своего Грея: ее пес убежал на прогулку, потерял дорогу домой и никак не может вернутся. Грей бегает в районе инфекционной больницы, ТРЦ и микрорайона Чижи. Постоянно выходит к людям, просит еды, ласки.

Собака убежала полтора месяца назад. Фото: Ольга БЕЛОРУСЦЕВА

Но из-за его размеров, Грей - помесь овчарки и лайки, его не могут поймать и задержать. Хозяева собаки ежедневно прочесывают местность до двух-трех часов ночи, но все безрезультатно. У Грея есть проблемы со здоровьем, ему необходима забота своих родных и лекарства.

Последний раз собака попала в объектив камеры телефона жителя района 17 февраля. Но хозяева Грея не отчаиваются: верят, что найдут любимца, но все равно просят о помощи.

Все это время она скитается в поисках дома. Фото: Ольга БЕЛОРУСЦЕВА

Если вы видели похожего пса, откликающегося на кличку Грей, то просьба позвонить по телефонам: 8(999)100-77-52 Михаил и 8(922)928-81-57 Ольга. И постараться задержать собаку в этом районе. Его хозяева готовы приехать в любое время дня и ночи.

ИСТОЧНИК KP.RU