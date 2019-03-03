В Кирове около школы неизвестный мужчина напал на четвероклассников

СЕГОДНЯ 14:18 2019-03-03T16:12:45+03:00

Дети возвращались с прогулки после школы, когда на них напал неизвестный Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Он пытался поймать детей, но они разбежались в рассыпную

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В юго-западном районе города Кирова в районе школы №60 на четвероклассников напал неизвестный мужчина. Детям удалось сбежать. На подозрительного мужчину прохожие не обратили внимания. Об этом рассказала мама одного из мальчишек в группе «Злой кировчанин».

- Недалеко от школы №60 гуляли дети лет десяти, - написал в сообществе женщина. - Рядом шел мужчина. Проходя мимо детей, он бросился бежать за ними: дети кинулись врассыпную. Одного мальчика мужик уронил в снег, достал нож и начал им махать, дети закричали и успели убежать.

Также дети описали родителям нападавшего: мужчине на вид лет 40-50. Худой с рыжими волосами и рассеченной губой. Одет был во все черное.

В комментариях под постом еще одна кировчанка написала, что видела этого мужчину.

-Аналогичный случай сегодня был на улице Сурикова от перекрестка с Калинина до перекрестка с Некрасова, - написала женщина. - Примерно в 13.00 - 13.20. Высокий худой, длинноногий мужчина преследовал мальчишек 11 лет. Сначала шёл с ними рядом, играл с ними в футбол, а потом бегал за ними. Что-то говорил, но речь невнятная. Дети смогли убежать, но, по их словам, он бежал очень быстро.

Инцидент произошел 1 марта. Родители напуганных детей обратились в полицию с заявлением.

- Мужчину нашли в субботу, это местный бомж, но его спугнули, он убежал, снова ищут, - рассказала «Комсомолке» мама, написавшая заявление в полицию. - И как выяснилось, у него был не нож, но что-то очень похожее.

По факту нападения на детей проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU