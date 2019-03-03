СЕГОДНЯ 12:10 2019-03-03T12:10:15+03:00

В Кирове 16-летний подросток покатался на автомобиле матери, пока так была в Таиланде. Фото: скриншот видео с vk.com/kirovmp

16-летний подросток взял Audi своей мамы, чтобы доехать до девушки

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В Кирове сотрудники госавтоинспекции задержали 16-летнего подростка за рулем Audi Q5. Дорогую иномарку парень одолжил у своей мамы, пока та отдыхала в Таиланде. Видеозапись задержания появилась в группе «Место происшествия. Киров»

Причиной такого поступка стала не любовь к скоростной езде и стремление быть круче в глазах своих друзей, а банальное желание встретиться с девушкой. В три часа ночи у молодого человека не нашлось денег на такси, тогда он взял ключи от маминого автомобиля.

Сотрудникам ГИБДД парень так и не выдал номер телефона своей родительницы, аргументируя это тем, что в Таиланде совсем не ловит сеть, правда, женщина иногда заходит в «ВКонтакте».

С матерью задержанного подростка свяжутся уже сотрудники управления по делам несовершеннолетних.

ИСТОЧНИК KP.RU