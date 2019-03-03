16-летний подросток взял Audi своей мамы, чтобы доехать до девушки
В Кирове сотрудники госавтоинспекции задержали 16-летнего подростка за рулем Audi Q5. Дорогую иномарку парень одолжил у своей мамы, пока та отдыхала в Таиланде. Видеозапись задержания появилась в группе «Место происшествия. Киров»
Причиной такого поступка стала не любовь к скоростной езде и стремление быть круче в глазах своих друзей, а банальное желание встретиться с девушкой. В три часа ночи у молодого человека не нашлось денег на такси, тогда он взял ключи от маминого автомобиля.
Сотрудникам ГИБДД парень так и не выдал номер телефона своей родительницы, аргументируя это тем, что в Таиланде совсем не ловит сеть, правда, женщина иногда заходит в «ВКонтакте».
С матерью задержанного подростка свяжутся уже сотрудники управления по делам несовершеннолетних.
ИСТОЧНИК KP.RU