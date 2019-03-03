Внимание! Пропал человек: жителя Кирово-Чепецка не видели с декабря
49-летний мужчина третий месяц не выходит на связь
Жителя Кирово-Чепецка не видели больше трех месяцев. Фото: vk.com/lizaalert_kirov
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Поисковый отряд «Лиза Алерт» объявил в розыск чепчанина, пропавшего три месяца назад. Андрея Бобкова в последний раз видели в декабре 2018 года, с тех его след простыл.
49-летний мужчина ростом 170 сантиметров, нормального телосложения с русыми волосами и серо-голубыми глазами. В чем сейчас одет Андрей Алексеевич неизвестно.
Если у вас есть какая-то информация о местоположении Андрея Бобкова, сообщите ее по телефонам 8(800)700-54-52 или 112, 02.
ИСТОЧНИК KP.RU