Внимание! Пропал человек: жителя Кирово-Чепецка не видели с декабря

СЕГОДНЯ 11:49 2019-03-03T11:49:13+03:00

49-летний мужчина третий месяц не выходит на связь

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Поисковый отряд «Лиза Алерт» объявил в розыск чепчанина, пропавшего три месяца назад. Андрея Бобкова в последний раз видели в декабре 2018 года, с тех его след простыл.

49-летний мужчина ростом 170 сантиметров, нормального телосложения с русыми волосами и серо-голубыми глазами. В чем сейчас одет Андрей Алексеевич неизвестно.

Если у вас есть какая-то информация о местоположении Андрея Бобкова, сообщите ее по телефонам 8(800)700-54-52 или 112, 02.

ИСТОЧНИК KP.RU