2019-03-03T11:17:37+03:00
Общество

В Кирове задержали мужчину, искавшего в сугробах у гаражей наркотики

Запрещенные вещества кировчанин заказал в интернете
Елизавета Захарова
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Росгвардейцы задержали наркомана, искавшего у гаражей очередную дозу. Фото: Вневедомственная охрана Росгвардии по Кировской областиРосгвардейцы задержали наркомана, искавшего у гаражей очередную дозу. Фото: Вневедомственная охрана Росгвардии по Кировской области
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В Кирове сотрудники Росгвардии задержали очередного искателя наркотиков. 41-летнего мужчину поймали поздней ночью в гаражах: задержанный нервно искал что-то в сугробах.

Наряд вневедомственной охраны Росгвардии, патрулируя ночью 28 февраля улицы города, заехал в гаражный кооператив. Гвардейцы обратили внимание на человека, что-то искавшего под ногами. Мужчина нервничал, озирался по сторонам, а когда заметил подъезжающую машину силовиков, попытался сбежать. Но росгвардейцы его нагнали и задержали. На место происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы.

При обыске у задержанного нашли пакетик с порошком, похожим на наркотик. Его отправили на экспертизу. А самого преступника в полицию. Ранее судимый 41-летний кировчанин признался, что наркотики он заказал в интернете для самого себя.

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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