Антимонопольщики проверят квитанции кировчан за мусор, воду и тепло
В Кировской области до 25 марта будет идти внеплановая проверка региональной службы по тарифам. Федеральная антимонопольная служба России намерена проверить обоснованность установленных в регионе тарифов. Основанием для такого неожиданного визита службы стали массовые жалобы кировчан.
Так, антимонопольщики проверят деятельность «Кировской теплоснабжающей компании», «Кировских коммунальных систем» и «ЭнергосбыТ плюс», а также «Куприта».
Проверка уже идет с 25 февраля, но до сих пор ревизоры ФАС лишь знакомятся с материалами дела об установленных тарифах, заключениями экспертов и решениями региональной службы по тарифам.
- Результаты проверки или подтвердят экономическую обоснованность утвержденных тарифов, или позволят своевременно, а именно в первый год пятилетнего долгосрочного периода регулирования, скорректировать установленные тарифы, - пояснили в РСТ.
ИСТОЧНИК KP.RU