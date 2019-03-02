Антимонопольщики проверят квитанции кировчан за мусор, воду и тепло

СЕГОДНЯ 13:48 2019-03-02T13:48:29+03:00

По жалобам кировчан, ВАС проверит тарифы, установленные в регионе на воду, тепло и вывоз ТБО Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В Кировской области до 25 марта будет идти внеплановая проверка региональной службы по тарифам. Федеральная антимонопольная служба России намерена проверить обоснованность установленных в регионе тарифов. Основанием для такого неожиданного визита службы стали массовые жалобы кировчан.

Так, антимонопольщики проверят деятельность «Кировской теплоснабжающей компании», «Кировских коммунальных систем» и «ЭнергосбыТ плюс», а также «Куприта».

Проверка уже идет с 25 февраля, но до сих пор ревизоры ФАС лишь знакомятся с материалами дела об установленных тарифах, заключениями экспертов и решениями региональной службы по тарифам.

- Результаты проверки или подтвердят экономическую обоснованность утвержденных тарифов, или позволят своевременно, а именно в первый год пятилетнего долгосрочного периода регулирования, скорректировать установленные тарифы, - пояснили в РСТ.

ИСТОЧНИК KP.RU