ДТП в центре Кирова: столкнулись «Веста» и Mercedes, на месте работала реанимации

СЕГОДНЯ 13:14 2019-03-02T13:14:33+03:00

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В центре Кирова, на пересечении улиц Воровского и Горького произошло серьезное ДТП. На высокой скорости столкнулись «Лада Веста» и Mercedes. В результате у обеих машин смят капот. Фотографии с места происшествия появились в социальных сетях.

Авария произошла 1 марта в полдесятого вечера. Сразу после столкновения на место ДТП выехали инспекторы, спасатели и Скорая. Как сообщили в комментариях погибших нет, но несколько пассажиров получили травмы.

Официальных сведений от МЧС или УГИБДД пока нет.

ИСТОЧНИК KP.RU