ДТП в центре Кирова: столкнулись «Веста» и Mercedes, на месте работала реанимации
Пассажиры автомобилей получили травмы. Погибших нет
В центре Кирова произошло серьезное ДТП. Фото: vk.com/zlo43.ru
Изменить размер текста:
В центре Кирова, на пересечении улиц Воровского и Горького произошло серьезное ДТП. На высокой скорости столкнулись «Лада Веста» и Mercedes. В результате у обеих машин смят капот. Фотографии с места происшествия появились в социальных сетях.
Авария произошла 1 марта в полдесятого вечера. Сразу после столкновения на место ДТП выехали инспекторы, спасатели и Скорая. Как сообщили в комментариях погибших нет, но несколько пассажиров получили травмы.
Официальных сведений от МЧС или УГИБДД пока нет.
ИСТОЧНИК KP.RU