2019-03-02T12:39:19+03:00
Общество

В 2020 году в Кирове благоустроят парк у Цирка, Филармонии и сквер Трудовой славы

Жители города выбрали территории, нуждающиеся в срочном благоустройстве
Елизавета Захарова
Поделиться:
Кировчане смогли снова выбрать парки и скверы, которые нуждаются в благоустройстве.Кировчане смогли снова выбрать парки и скверы, которые нуждаются в благоустройстве.Фото: Елизавета Захарова
Изменить размер текста:

Кировчанам вновь дали право выбора какие территории в будущем 2020 году городу необходимо благоустроить в первую очередь. В последний день февраля в администрации подвели итоги голосования по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды».

Так, в Ленинском районе через год будет благоустроен парк имени С.М. Кирова, пешеходные зоны по улицам Некрасова, Производственной, Лесной, Чапаева, Воровского;

В Октябрьском районе – сквер Трудовой славы , пешеходные зоны по улицам Карла Маркса, Ломоносова (бульварная часть), Труда, Захватаева, Октябрьскому проспекту;

В Первомайском районе – парк имени Ю.А. Гагарина, пешеходные зоны по улицам Семашко, П.Корчагина, Свободы, Советской, Красный Химик;

В Нововятском районе – сквер в районе дома № 27 по улице Советской, пешеходные зоны по улицам Кирова, Орджоникидзе, Индустриальной (микрорайон Радужный), Спортивной, проспекту Строителей (микрорайон Радужный).

Напомним, что голосование за благоустройство кировских парков, скверов и пешеходных зон проходило с 22 по 25 февраля. Из каждого района города в бюллетень были включены три парка и три сквера, а также различные пешеходные зоны - в общей сложности, 75 объектов.

За четыре дня в голосовании приняло участие 75 221 кировчанин.

-Летом текущего года будут выполнены подготовительные проектно-сметные работы по территориям-победителям, чтобы в начале 2020-го можно было провести конкурсные процедуры и с наступлением весны начать мероприятия по благоустройству, - пояснил Дмитрий Печенкин, заместитель начальника департамента городского хозяйства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Антимонопольщики проверят квитанции кировчан за мусор, воду и тепло
ДТП в центре Кирова: столкнулись «Веста» и Mercedes, на месте работала реанимации
Первые весенние выходные в Кирове будут солнечными и теплыми
Кировский автолюбитель не оплатил 82 штрафа за нарушения ПДД
Путешественники из Вятских Полян прошли по следам «The Beatles»
Игорь Васильев рассказал, кто может стать председателем правительства региона и вице-губернатором
Следователи: заведующую поликлиникой в Кирове не станут привлекать к ответственности
В Нововятске мужчина убил собутыльника в своей квартире, а потом скрылся
Число 4G-устройств на Большом Урале превысило 2 миллиона
Двоих кировчан могут отправить в тюрьму за незаконную ловлю налимов
Кировчане создали группу памяти трехлетней девочки, погибшей от истощения
Кировэнерго напоминает о необходимости соблюдения правил при установке и эксплуатации генераторов
Мать 4-летней девочки из Кирово-Чепецка призналась, что била дочь из-за личной неприязни
Озвучены главные тенденции в мобильном гардеробе бизнеса Сезона «Зима 2018-2019»
«Комсомольская правда» вновь стала самым читаемым сайтом в Кирове
Прокуратура проводит проверку по задержанию завполиклиникой
Лекции курса «Ростелеком. DataTalks» будут бесплатно доступны в интернете
Котельничанин украл три тысячи рублей, предназначенных для благотворительного фонда «Чужих детей не бывает»
Завхоз чепецкого дома-интерната освободил от работ двух осужденных, чтобы сделать на работе ремонт
Житель Котельничского района скрывался в Коми от суда за угрозу убийством
Уехал на природу отдыхать и застрелил лося: в Свече задержали браконьера
В Кирове производитель игрушек открыл горячую линию заказов на всю страну
В Кировской области будут судить серийного вора
В Кирове нашли пропавшего 14-летнего подростка из Кирово-Чепецка
Погода в Кирове: в первые дни весны будет солнечно