В 2020 году в Кирове благоустроят парк у Цирка, Филармонии и сквер Трудовой славы

СЕГОДНЯ 12:39 2019-03-02T12:39:19+03:00

Кировчане смогли снова выбрать парки и скверы, которые нуждаются в благоустройстве. Фото: Елизавета Захарова

Изменить размер текста: A A

Кировчанам вновь дали право выбора какие территории в будущем 2020 году городу необходимо благоустроить в первую очередь. В последний день февраля в администрации подвели итоги голосования по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды».

Так, в Ленинском районе через год будет благоустроен парк имени С.М. Кирова, пешеходные зоны по улицам Некрасова, Производственной, Лесной, Чапаева, Воровского;

В Октябрьском районе – сквер Трудовой славы , пешеходные зоны по улицам Карла Маркса, Ломоносова (бульварная часть), Труда, Захватаева, Октябрьскому проспекту;

В Первомайском районе – парк имени Ю.А. Гагарина, пешеходные зоны по улицам Семашко, П.Корчагина, Свободы, Советской, Красный Химик;

В Нововятском районе – сквер в районе дома № 27 по улице Советской, пешеходные зоны по улицам Кирова, Орджоникидзе, Индустриальной (микрорайон Радужный), Спортивной, проспекту Строителей (микрорайон Радужный).

Напомним, что голосование за благоустройство кировских парков, скверов и пешеходных зон проходило с 22 по 25 февраля. Из каждого района города в бюллетень были включены три парка и три сквера, а также различные пешеходные зоны - в общей сложности, 75 объектов.

За четыре дня в голосовании приняло участие 75 221 кировчанин.

-Летом текущего года будут выполнены подготовительные проектно-сметные работы по территориям-победителям, чтобы в начале 2020-го можно было провести конкурсные процедуры и с наступлением весны начать мероприятия по благоустройству, - пояснил Дмитрий Печенкин, заместитель начальника департамента городского хозяйства.

ИСТОЧНИК KP.RU