2019-03-02T11:42:27+03:00
Происшествия

Первые весенние выходные в Кирове будут солнечными и теплыми

Небо ясное, но иногда будет идти небольшой снег
Елизавета Захарова
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Первые весенние выходные будут теплыми и солнечнымиПервые весенние выходные будут теплыми и солнечнымиФото: Алексей ФОКИН
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Первые весенние выходные в Кирове должны пройти на ура! И погода этому благоволит: ведь 2 и 3 марта в городе будет солнечно и тепло, лишь иногда по небу будут гулять облака, а на землю падать редкие снежинки.

В субботу, 2 марта, с утра и до вечера на небосклоне будет появляться солнышко. Днем температура воздуха составит -9…-7 градусов Цельсия, к вечеру может похолодать до -14 градусов. Ночная температура воздуха составит -15…-18 градусов Цельсия. Суббота будет не ветреной: скорость ветра не превысит и 4 метров в секунду.

В воскресенье весенняя погода сохранится, только немного похолодает. Так, утром воздух прогреется лишь до -12 градусов Цельсия. А вот, уже днем температура будет 10-7 градусов ниже ноля. Вечером: -13…-11 градусов Цельсия. Ветер юго-восточный до 2,5 метров в секунду.

Первые теплые и солнечные выходные провести дома под одеялом - настоящее преступление. Надевайте солнечные очки и выходите из домов встречать весну! Тем более этот уикенд насыщен на события!

ИСТОЧНИК KP.RU

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