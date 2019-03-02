2019-03-02T11:15:07+03:00
Общество

Кировский автолюбитель не оплатил 82 штрафа за нарушения ПДД

Судебные приставы взыскали с молодого человека 41 тысячу рублей
Елизавета Захарова
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Сотрудники госавтоинспекции задержали злостного нарушителя прав дорожного движения. Фото: УГИБДД России по Кировской областиСотрудники госавтоинспекции задержали злостного нарушителя прав дорожного движения. Фото: УГИБДД России по Кировской области
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Кировские госавтоинспекторы во время контроля за дорогами города остановили один из автомобилей: за рулем машины сидел злостный правонарушитель.

35-летний кировчанин 82 раза нарушил правила дорожного движения, получал за них штрафы и не оплачивал. Всего за свои проступки мужчина задолжал 41 000 рублей. Чтобы справедливость наконец-то восторжествовала на место остановки автомобиля были вызваны судебные приставы. Они наложили на автомобиль правонарушителя арест.

В результате молодому человеку все же пришлось погасить задолженность по штрафам ГИБДД.

Сотрудники УГИБДД России по Кировской области отмечают, что в текущем году лишь 68% кировчан оплачивают имеющиеся штрафы за нарушения правил дорожного движения. При этом из них 94% пользуются правом выплачивать лишь половину суммы штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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