2019-03-01T22:38:35+03:00
Общество

Путешественники из Вятских Полян прошли по следам «The Beatles»

«Безумные шляпники» встретили весну в Ришикеше
Анна КРЮКОВА
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Фото: vk.com/hats43Фото: vk.com/hats43
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Валерий Смолюк и Олег Уваров встретили весну в индийском городе Ришикеш. Сейчас его местные жители готовятся к празднику Махашиваратри – фестивалю, посвященному божеству Шиве.

- По дороге в Ришикеш мы встретили нескончаемый поток паломников, - поделились впечатлениями участники экспедиции «Hat Master». - Люди были одеты в ярко-оранжевые ткани, цвет пламени, в котором сгорают все человеческие грехи. Дело в том, что подготовка к Махашиваратри начинается задолго до события - в Харидваре, откуда все эти люди возвращались. Верующие участвуют там в ритуалах, посещают храмы, купаются в Ганге и набирают из нее воду. Некоторые несут тяжелые сосуды и конструкции с изображением Шивы по 10-15 дней, пока не доберутся домой. Такая странная, опасная, но очаровательная Индия.

Фото: vk.com/hats43

Фото: vk.com/hats43

Во время 16 дня экспедиции «охотники за шляпами» посетили водопад Патну и полуразрушенный ашрам Махариши Махеш Йоги. Это один из величайших духовных учителей Индии ХХ века. Именно в стенах его школы в Ришикеше когда-то прошли обучение музыканты группы The Beatles. Долгое время ашрам был заброшен, однако сейчас на его территорию можно попасть за определенную сумму – 600 рупий. Там коллекционеры смогли увидеть старые постройки, в том числе и «кельи» для практики йоги.

Фото: vk.com/hats43

Фото: vk.com/hats43

Считается, что когда-то в этом месте происходила передача духовных знаний представителям западного мира. Однако местные мудрецы прокляли это место, и оно стало обрастать джунглями. Сегодня же это место является музеем под открытым небом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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