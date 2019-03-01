Игорь Васильев рассказал, кто может стать председателем правительства региона и вице-губернатором

СЕГОДНЯ 20:16 2019-03-01T20:16:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня в пресс-центре правительства Кировской области рассказали о грядущем разделении должностей и полномочий в региональной власти. Напомним, ранее депутаты областного Заксобрания одобрили законопроект, который «не меняет в корне, но перенастраивает работу» правительства. Губернатор региона по-прежнему будет главой правительства, на нем будет лежать ответственность за бюджет и кадровую политику.

- Однако мы выделили должность председателя правительства и вице-губернатора, - сообщил Игорь Васильев. - Повысится ответственность должностных лиц за ключевые показатели. Если бы мы писали пером и ходили во фраках - было бы одно дело. Но мы хотим построить современную структуру правительства, чтобы достигать всех показателей по 12 национальным проектам.

По словам главы региона, Александр Чурин, первый зампред правительства Кировской области, может стать его председателем, а зампред Дмитрий Курдюмов - его заместителем. Зампред Андрей Плитко может стать вице-губернатором Кировской области.

Председатель правительства займется оперативным руководством работы правительства и министерств, а также отвечать за решение различных вопросов, поставленных главой региона. Вице-губернатор будет курировать вопросы внутренней политики и противодействия коррупции.

- Новых должностей не будет, но у старых должностей появятся новые задачи, - подчеркнул Игорь Васильев. - Никакой дополнительной нагрузки на бюджет региона не будет.

ИСТОЧНИК KP.RU