В Нововятске мужчина убил собутыльника в своей квартире, а потом скрылся

СЕГОДНЯ 18:07 2019-03-01T18:08:16+03:00

Его задержали и поместили под стражу

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Подозреваемого нашли на улице Березовой в Кирове. Росгвардейцы получили на него ориентировку 25 февраля. В ней указывалось, что 54-летний житель Нововятска подозревается в убийстве своего знакомого в собственной жилище.

- Хозяин квартиры распивал спиртное с приятелем, - уточнили в СУ СКР по Кировской области. - Между ними завязалась ссора. Мужчина взял нож и несколько раз ударил потерпевшего. От полученных ран тот скончался на месте.

Подозреваемого поместили под стражу. В отношении него завели уголовное дело по статье «Убийство».

Напомним, что недавно 51-летнего жителя поселка Уни отправили на десять лет в колонию строгого режима за то, что он выполнил просьбу своего знакомого и помог ему уйти из жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU