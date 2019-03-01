В Нововятске мужчина убил собутыльника в своей квартире, а потом скрылся
Подозреваемого нашли на улице Березовой в Кирове. Росгвардейцы получили на него ориентировку 25 февраля. В ней указывалось, что 54-летний житель Нововятска подозревается в убийстве своего знакомого в собственной жилище.
- Хозяин квартиры распивал спиртное с приятелем, - уточнили в СУ СКР по Кировской области. - Между ними завязалась ссора. Мужчина взял нож и несколько раз ударил потерпевшего. От полученных ран тот скончался на месте.
Подозреваемого поместили под стражу. В отношении него завели уголовное дело по статье «Убийство».
Напомним, что недавно 51-летнего жителя поселка Уни отправили на десять лет в колонию строгого режима за то, что он выполнил просьбу своего знакомого и помог ему уйти из жизни.
ИСТОЧНИК KP.RU