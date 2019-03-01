2019-03-01T18:08:16+03:00
Происшествия

В Нововятске мужчина убил собутыльника в своей квартире, а потом скрылся

Его задержали и поместили под стражу
Евгений ДЕМИХОВ
Поделиться:
Подозреваемого поместили под стражуПодозреваемого поместили под стражуФото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

Подозреваемого нашли на улице Березовой в Кирове. Росгвардейцы получили на него ориентировку 25 февраля. В ней указывалось, что 54-летний житель Нововятска подозревается в убийстве своего знакомого в собственной жилище.

- Хозяин квартиры распивал спиртное с приятелем, - уточнили в СУ СКР по Кировской области. - Между ними завязалась ссора. Мужчина взял нож и несколько раз ударил потерпевшего. От полученных ран тот скончался на месте.

Подозреваемого поместили под стражу. В отношении него завели уголовное дело по статье «Убийство».

Напомним, что недавно 51-летнего жителя поселка Уни отправили на десять лет в колонию строгого режима за то, что он выполнил просьбу своего знакомого и помог ему уйти из жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Игорь Васильев рассказал, кто может стать председателем правительства региона и вице-губернатором
Следователи: заведующую поликлиникой в Кирове не станут привлекать к ответственности
Число 4G-устройств на Большом Урале превысило 2 миллиона
Двоих кировчан могут отправить в тюрьму за незаконную ловлю налимов
Кировчане создали группу памяти трехлетней девочки, погибшей от истощения
Кировэнерго напоминает о необходимости соблюдения правил при установке и эксплуатации генераторов
Мать 4-летней девочки из Кирово-Чепецка призналась, что била дочь из-за личной неприязни
Озвучены главные тенденции в мобильном гардеробе бизнеса Сезона «Зима 2018-2019»
«Комсомольская правда» вновь стала самым читаемым сайтом в Кирове
Прокуратура проводит проверку по задержанию завполиклиникой
Лекции курса «Ростелеком. DataTalks» будут бесплатно доступны в интернете
Котельничанин украл три тысячи рублей, предназначенных для благотворительного фонда «Чужих детей не бывает»
Завхоз чепецкого дома-интерната освободил от работ двух осужденных, чтобы сделать на работе ремонт
Житель Котельничского района скрывался в Коми от суда за угрозу убийством
Уехал на природу отдыхать и застрелил лося: в Свече задержали браконьера
В Кирове производитель игрушек открыл горячую линию заказов на всю страну
В Кировской области будут судить серийного вора
В Кирове нашли пропавшего 14-летнего подростка из Кирово-Чепецка
Погода в Кирове: в первые дни весны будет солнечно