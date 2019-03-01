2019-03-01T17:44:03+03:00
Общество

Двоих кировчан могут отправить в тюрьму за незаконную ловлю налимов

Мужчины использовали запрещенные орудия лова
Евгений ДЕМИХОВ
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Мужчин задержали за незаконный отлов рыбыМужчин задержали за незаконный отлов рыбыФото: Олег УКЛАДОВ
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Жителей поселка Лебяжье поймали с поличным, когда они таскали рыбу из речки с использованием незаконных орудий. 42-летний мужчина и 32-летний товарищ ловили налимов из Вятки. Для своего «промысла» они использовали «багрилки» (грузило со множеством крючков считается негуманным средством).

- Мужчины поймали десять налимов, - сообщили в Кировском ЛО МВД России на транспорте. - Тем самым они нанесли ущерб на общую сумму десять тысяч рублей. На них завели уголовные дела.

За незаконную добычу рыбы их могут лишить свободы на срок до двух лет.

Напомним, что недавно в Свечинском районе задержали мужчину, который застрелил лося в запрещенный период. У него изъяли три мешка мяса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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