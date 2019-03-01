Двоих кировчан могут отправить в тюрьму за незаконную ловлю налимов

СЕГОДНЯ 17:25 2019-03-01T17:44:03+03:00

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Жителей поселка Лебяжье поймали с поличным, когда они таскали рыбу из речки с использованием незаконных орудий. 42-летний мужчина и 32-летний товарищ ловили налимов из Вятки. Для своего «промысла» они использовали «багрилки» (грузило со множеством крючков считается негуманным средством).

- Мужчины поймали десять налимов, - сообщили в Кировском ЛО МВД России на транспорте. - Тем самым они нанесли ущерб на общую сумму десять тысяч рублей. На них завели уголовные дела.

За незаконную добычу рыбы их могут лишить свободы на срок до двух лет.

Напомним, что недавно в Свечинском районе задержали мужчину, который застрелил лося в запрещенный период. У него изъяли три мешка мяса.

ИСТОЧНИК KP.RU