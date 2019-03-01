2019-03-01T17:45:03+03:00
Общество

Кировчане создали группу памяти трехлетней девочки, погибшей от истощения

В группу за несколько дней вступило около пяти тысяч человек
Елизавета Захарова
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Теперь в социальных сетях есть группа, посвященная погибшей крохе. Фото: социальные сетиТеперь в социальных сетях есть группа, посвященная погибшей крохе. Фото: социальные сети
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После трагедии, случившейся с трехлетней девочкой, в социальных сетях многие кировчане и другие жители нашей страны стали размещать посты в память о ребенке. Чудовищная история того, как маленькая девочка от голода и жажды погибла в собственной квартире, не оставила никого равнодушным. Поэтому кировчане решили создать группу памяти малышки.

На свет сообщество «Памяти... » появилось 25 февраля 2019 года. За четыре дня в группу вступило 4 700 человек. Почти каждый человек написал пост с сожалением, скорбью или прощанием с девочкой.

- Я живу в Израиле, прочитала в новостях и до сих пор не могу прийти в себя - так потрясла меня эта история, - пишет девушка. - Я просыпаюсь с мыслью об этой девочке и засыпаю с мыслью о ней... не могу перестать о ней думать, просто стоит перед глазами и все...

Кроме того люди со всей страны и за ее пределами идут в церкви, соборы и ставят свечи за упокой малышки, заказывают по ней службы, лишь бы только она больше не страдала.

Напомним, что 20 февраля в кировской квартире нашли тело трехлетней девочки. Малышку, которой в этот день должно было исполниться три года, на шесть дней оставили без еды и воды. Обессилевший от голода ребенок даже пытался есть стиральный порошок. Мамаша, которая ушла развлекаться к подружкам, «предусмотрительно» перекрыла воду, чтобы дочурка (имена изменены - Ред.) не затопила соседей. В момент, пока ребенок тихо умирал от голода и обезвоживания, мамочка выкладывала в соцсети видео, как они с подружкой готовят еду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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