Мать 4-летней девочки из Кирово-Чепецка призналась, что била дочь из-за личной неприязни

СЕГОДНЯ 16:47 2019-03-01T17:38:45+03:00

До суда над матерью девочка будет жить в Центре временного содержания Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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24-летняя девушка полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. Следователи выяснили, что мать регулярно била малолетнюю дочь, не покупала ей зимние вещи и не занималась ее лечением.

- Она понимала, что своими действиями ставит под угрозу жизнь и здоровье ребенка, - сообщили в СУ СКР по Кировской области. - Девушка созналась, что наносила побои из-за личной неприязни. Дело обвиняемой в преступлениях по статьям «Истязание в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной и иной зависимости» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

В скором времени горе-мать ждет суд. Кстати, там рассмотрят и вопрос о лишении родительских прав.

А тем временем четырехлетняя девочка продолжает жить в Центре временного содержания в Кирово-Чепецке.

ИСТОЧНИК KP.RU