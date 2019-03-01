Мать 4-летней девочки из Кирово-Чепецка призналась, что била дочь из-за личной неприязни
24-летняя девушка полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. Следователи выяснили, что мать регулярно била малолетнюю дочь, не покупала ей зимние вещи и не занималась ее лечением.
- Она понимала, что своими действиями ставит под угрозу жизнь и здоровье ребенка, - сообщили в СУ СКР по Кировской области. - Девушка созналась, что наносила побои из-за личной неприязни. Дело обвиняемой в преступлениях по статьям «Истязание в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной и иной зависимости» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.
В скором времени горе-мать ждет суд. Кстати, там рассмотрят и вопрос о лишении родительских прав.
А тем временем четырехлетняя девочка продолжает жить в Центре временного содержания в Кирово-Чепецке.
ИСТОЧНИК KP.RU