«Комсомольская правда» вновь стала самым читаемым сайтом в Кирове

СЕГОДНЯ 16:07 2019-03-01T16:11:05+03:00

За февраль наши новости и статьи прочитали 1 миллион 373,1 тысячи раз

Изменить размер текста: A A

Спешим поделиться с вами радостной новостью. Сайт «Комсомольской правды» в Кирове» вновь стал самым читаемым среди местных интернет-изданий. Мы заняли первое место в рейтинге дневников и сайтов LiveInternet.ru.

Согласно статистике, в феврале 2019 года материалы «Комсомолки» просмотрели 1 миллион 373,1 тысячи раз. Кроме того, за месяц на наш сайт перешли 664,8 тысячи уникальных посетителей. Среди них 23% читателей - жители Кировской области.

Чаще всего за прошедший месяц кировчане читали статьи и заметки, связанные со страшной трагедией в доме на улице Щорса. В одной из квартир молодая мать на неделю оставила свою трехлетнюю дочку в одиночестве. Девочка скончалась от истощения. Кроме того, жители города заинтересовались материалом о местном умельце, который превратил свой дом в сказочный терем.

Всего в рейтинг попали 60 сайтов. Фото: LiveInternet.ru

Предлагаем вам прочитать пять наиболее популярных материалов за прошедший февраль:

1. Бабушка умершей от обезвоживания трехлетней девочки: «Я не могу ни понять, ни простить» - 173,275 просмотров.

2. «Моя жена лечилась от бесплодия, а умерла от заражения крови»: кировчанин будет судиться с медиками - 91,606 просмотров.

3. В Кирове мать принимала поздравления с трехлетием дочери, пока та неделю умирала в запертой квартире - 71,068 просмотров.

4. В Кирове умелец превратил свой дом в сказочный мир - 54,587 просмотров.

5. Отец погибшей от истощения трехлетней девочки: «Я хотел забрать дочь, но мне ее не отдали» - 48,652 просмотров.

Напомним, что в январе 2019 года сайт «Комсомольской правды» в Кирове» также был самым читаемым сайтом в Кирове. За это время наши новости и статьи прочитали 743,8 тысячи раз.

ИСТОЧНИК KP.RU