2019-03-01T16:14:41+03:00
Происшествия

Котельничанин украл три тысячи рублей, предназначенных для благотворительного фонда «Чужих детей не бывает»

50-летний мужчина забрал ящик для пожертвований из городской аптеки
Елизавета Захарова
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Все деньги, которые должны были пойти на благотворительность, вор спустил на алкогольВсе деньги, которые должны были пойти на благотворительность, вор спустил на алкогольФото: Евгения ГУСЕВА
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В Котельниче перед судом предстанет местный житель, укравший ящик для пожертвований для благотворительного фонда «Чужих детей не бывает». В общей сложности в прозрачном коробе, стоявшем в аптеке, было три тысячи рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Кировской области.

Как выяснило следствие, 50-летний местный житель зашел в аптеку на улице Советской города Котельнича. В холле мужчина увидел ящик с деньгами, схватил его и убежал. Украденное он потратил на алкоголь.

Во время предварительных расследований обвиняемый полностью признал свою вину. В его отношении возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Дело с прокурорским обвинением направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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