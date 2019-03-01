Котельничанин украл три тысячи рублей, предназначенных для благотворительного фонда «Чужих детей не бывает»
В Котельниче перед судом предстанет местный житель, укравший ящик для пожертвований для благотворительного фонда «Чужих детей не бывает». В общей сложности в прозрачном коробе, стоявшем в аптеке, было три тысячи рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Кировской области.
Как выяснило следствие, 50-летний местный житель зашел в аптеку на улице Советской города Котельнича. В холле мужчина увидел ящик с деньгами, схватил его и убежал. Украденное он потратил на алкоголь.
Во время предварительных расследований обвиняемый полностью признал свою вину. В его отношении возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Дело с прокурорским обвинением направлено в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU