Завхоз чепецкого дома-интерната освободил от работ двух осужденных, чтобы сделать на работе ремонт

СЕГОДНЯ 12:33 2019-03-01T16:04:14+03:00

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В Кирово-Чепецком доме-интернате для престарелых и инвалидов заведующий административно-хозяйственной частью надеялся получить деньги и стройматериал на ремонт учреждения. За это 59-летний мужчина подделал документы, в результате два осужденных за административное правонарушение якобы отработали положенные им обязательные часы. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Два осужденных были направлены на обязательные работы в дом-интернат за административные правонарушения. Однако завхоз решил обойти систему и с октября 2017 года по февраль 2018 вносил в табеля учета осужденных отметки об отработке. За эти действия заведующий рассчитывал получить от правонарушителей деньги и стройматериалы, которые хотел пустить на ремонт дома-интерната. Тем более что в скором времени социальное учреждение должна была проверять Контрольно-счетная палата Кировской области.

Проверку деятельности завхоза проверяла Кирово-Чепецкая городская прокуратура Кировской области. По материалам этой проверки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 «Превышение должностных полномочий» и ч. 2 ст. 292 УК РФ «Служебный подлог». Дело направлено в районный суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU