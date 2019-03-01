2019-03-01T11:17:04+03:00
Происшествия

Житель Котельничского района скрывался в Коми от суда за угрозу убийством

Мужчина уехал за 800 километров от родного села
Евгений ДЕМИХОВ
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Мужчину поместили под стражу до оглашения приговораМужчину поместили под стражу до оглашения приговораФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Его нашли в одном из поселков вблизи Ухты (Республика Коми - Ред.). Мужчину доставили в Котельнич и поместили под стражу. Там он будет ждать суда, на котором вынесут приговор по делу об угрозе убийством.

- Дело по статье 119 УК РФ возбудили в декабре прошлого года, - сообщили в УМВД по Кировской области. - Однако, на суд мужчина не появился, поэтому его пришлось разыскивать.

43-летний житель Котельничского района обвиняется в том, что пришел к своей односельчанке домой и стал угрожать ей ножом. Только за это преступление ему грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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