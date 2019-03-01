Житель Котельничского района скрывался в Коми от суда за угрозу убийством

СЕГОДНЯ 11:12 2019-03-01T11:17:04+03:00

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Его нашли в одном из поселков вблизи Ухты (Республика Коми - Ред.). Мужчину доставили в Котельнич и поместили под стражу. Там он будет ждать суда, на котором вынесут приговор по делу об угрозе убийством.

- Дело по статье 119 УК РФ возбудили в декабре прошлого года, - сообщили в УМВД по Кировской области. - Однако, на суд мужчина не появился, поэтому его пришлось разыскивать.

43-летний житель Котельничского района обвиняется в том, что пришел к своей односельчанке домой и стал угрожать ей ножом. Только за это преступление ему грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU