Уехал на природу отдыхать и застрелил лося: в Свече задержали браконьера

СЕГОДНЯ 10:52 2019-03-01T10:52:43+03:00

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Его машину вычислили по следам лыжни, которую проделал мужчина. Полицейские нашли тушу разделанного лося в 40 километрах от районного центра.

- Сезон охоты на момент отстрела был уже закрыт, - сообщили в УМВД России по Кировской области. - Оперативная группа выяснила личность злоумышленников. Им оказался 29-летний неработающий житель Свечинского района. У мужчины изъяли три мешка мяса, ружье и автомобиль.

По его словам, он ездил на природу, а на пути домой увидел животное и застрелил его из ружья, которое имел при себе.

В Министерстве охраны окружающей среды и животного мира Кировской области подсчитали, что мужчина нанес ущерб в размере 400 тысяч рублей. За это на него завели уголовное дело по статье «Незаконная охота». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU