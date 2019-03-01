Уехал на природу отдыхать и застрелил лося: в Свече задержали браконьера
Его машину вычислили по следам лыжни, которую проделал мужчина. Полицейские нашли тушу разделанного лося в 40 километрах от районного центра.
- Сезон охоты на момент отстрела был уже закрыт, - сообщили в УМВД России по Кировской области. - Оперативная группа выяснила личность злоумышленников. Им оказался 29-летний неработающий житель Свечинского района. У мужчины изъяли три мешка мяса, ружье и автомобиль.
По его словам, он ездил на природу, а на пути домой увидел животное и застрелил его из ружья, которое имел при себе.
В Министерстве охраны окружающей среды и животного мира Кировской области подсчитали, что мужчина нанес ущерб в размере 400 тысяч рублей. За это на него завели уголовное дело по статье «Незаконная охота». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU