В Кировской области будут судить серийного вора

СЕГОДНЯ 10:11 2019-03-01T11:13:10+03:00

Уголовное дело по факту всех краж уже направлено в суд Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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В Орловском районе завершено расследование серии краж, совершенных 44-летним местным жителем. Безработный мужчина в июле - декабре 2018 года проникал в жилые дома, сараи, гаражи и помещения предприятий, похищал инструменты и металлолом, а затем продавал их. Общая сумма ущерба потерпевших превысила 56 тысяч рублей. Часть похищенного, однако, удалось изъять и вернуть владельцам.

- Всего мужчина совершил 15 краж, - сообщает пресс-служба УМВД России по Кировской области. - Сейчас материалы уголовного дела по всем 15 эпизодам преступлений направлены в суд.

Ранее полицейским удалось поймать дистанционного мошенника, который оставил без денег шестерых кировчан. В задержании преступника им помогли коллеги из Самары, мужчину уже заключили под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU