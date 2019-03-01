В Кирове нашли пропавшего 14-летнего подростка из Кирово-Чепецка

СЕГОДНЯ 08:54 2019-03-01T11:13:36+03:00

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Парня искали около суток. Работники одного из социальных учреждений Кирово-Чепецка обратились в полицию о пропаже школьника. Он ушел в восемь утра 27 февраля.

- Подростка поместили в учреждение две недели назад, - сообщают в УМВД по Кировской области. - Сотрудники полиции предположили, что парень мог уехать в Киров, поэтому туда также была отправлена ориентировка.

Полицейские опрашивали друзей и родственников потерявшегося , а также прочесывали улицы и проверяли торговые центры. Найти подростка нигде не удавалось. Спустя сутки патрульные обнаружили парня на чердаке одного из домов на улице Молодой Гвардии. По словам подростка, он приехал в Киров, гулял по улицам, а ночевал в одном из подъездов.

Парня доставили обратно в социальный центр.

ИСТОЧНИК KP.RU