Погода в Кирове: в первые дни весны будет солнечно

СЕГОДНЯ 08:38 2019-03-01T11:16:37+03:00

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1 марта, в первый день весны на протяжении всего дня возможны небольшие снегопады. Температура воздуха утром будет держаться на уровне -9…-6 градусов, днем потеплеет до -4…-5 градусов, а к вечеру кировчан снова ждет похолодание до -9…-13 градусов. Ветер днем ожидается слабый - до 3 м/с.

В субботу, 2 марта, ожидается похолодание: утром до -10…13 градусов, днем до -7…-9 градусов и вечером до -10…-14 градусов. Однако, по прогнозу «Яндекс. Погоды», кировчан ожидает переменная облачность, что позволит порадоваться первым солнечным лучам. Ветер в этот день будет северным и сильнее, чем в предыдущий день, - до 5 м/с.

В воскресенье, 3 марта, ожидаются небольшие снегопады и переменная облачность. Температура воздуха утром будет достигать -11…-19 градусов, днем потеплеет до -7…-9 градусов, а к вечеру снова похолодает до -13…-16 градусов. Ветер в этот день сменит свое направление с северо-западного на юго-восточное и «поутихнет» до 1,1 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU