2019-02-28T18:32:19+03:00
Недвижимость

Кировскую управляющую компанию «Актив Комфорт» лишат лицензии

За один день «управляйке» вынесли 25 предписаний
Елизавета Захарова
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Прокуратура Кировской области проводит проверку деятельности УК «Актив Комфорт»Прокуратура Кировской области проводит проверку деятельности УК «Актив Комфорт»Фото: Сергей ШИСТАРЕВ
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Управляющую компанию «Актив Комфорт» лишили лицензии за неубранные сосульки и неочищенные крыши домов. За один день проверки «управляйка» получила 25 предписаний, хотя было обследовано 94 крыши из 150. Об этом сообщила областная прокуратура.

Рейд по домам провели сотрудники управления административно-технического и муниципального контроля 27 февраля. Причиной массовой проверки домов стал инцидент произошедший в прошлую пятницу, когда на голову кировчанки с крыши дома №66 с улицы Труда упала ледяная глыба. Женщина до сих пор находится в тяжелом состоянии в больнице. По данному факту возбудили уголовное дело, а во время проверки выписали еще и предписания. Инспекция выявила нарушения в части несвоевременной уборки сосулек, наледи, снега с крыш и различных элементов фасада, опасных для жильцов.

Кроме того сити-менеджер Илья Шульгин поручил после проверки поднять вопрос о лишении управляющей компании лицензии. Эту проблему будут решать департамент городского хозяйства и Госжилинспекция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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