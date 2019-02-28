Кировскую управляющую компанию «Актив Комфорт» лишат лицензии

СЕГОДНЯ 18:32 2019-02-28T18:32:19+03:00

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Управляющую компанию «Актив Комфорт» лишили лицензии за неубранные сосульки и неочищенные крыши домов. За один день проверки «управляйка» получила 25 предписаний, хотя было обследовано 94 крыши из 150. Об этом сообщила областная прокуратура.

Рейд по домам провели сотрудники управления административно-технического и муниципального контроля 27 февраля. Причиной массовой проверки домов стал инцидент произошедший в прошлую пятницу, когда на голову кировчанки с крыши дома №66 с улицы Труда упала ледяная глыба. Женщина до сих пор находится в тяжелом состоянии в больнице. По данному факту возбудили уголовное дело, а во время проверки выписали еще и предписания. Инспекция выявила нарушения в части несвоевременной уборки сосулек, наледи, снега с крыш и различных элементов фасада, опасных для жильцов.

Кроме того сити-менеджер Илья Шульгин поручил после проверки поднять вопрос о лишении управляющей компании лицензии. Эту проблему будут решать департамент городского хозяйства и Госжилинспекция.

ИСТОЧНИК KP.RU