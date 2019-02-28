В Уржуме загорелся деревянный дом: 58-летний хозяин квартиры погиб
Спасатели нашли его тело под завалами
Деревянный частный дом сгорел дотлаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Уржуме во время пожара в частном жилом деревянном доме погиб 58-летний мужчина. Пламя начало разрастаться около трех часов ночи 27 февраля. Из-за позднего часа хозяева не сразу поняли, что произошло. Огонь охватил весь дом: он сгорел дотла.
Женщина, проживавшая в нем успела спастись, а вот сам хозяин квартиры умер от отравления угарным газом. Его обгоревшее тело нашли в завалах.
На ЧП в эту ночь выехало три пожарных расчета. Сейчас сотрудники МЧС устанавливают причины и обстоятельства происшествия. По предварительной версии: возгорание началось из-за неосторожного обращения с огнем.
ИСТОЧНИК KP.RU