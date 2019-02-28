В Кировской исправительной колонии построили танки и крейсер из снега
На плацу учреждения в поселке Восточный выстроились в ряд танки, бронемашины, самолеты, ракетные установки, подводные лодки и противотанковые орудия. Ледяные скульптуры создают ощущение выставки современного вооружения.
- Фигуры были построены в преддверии Дня защитника Отечества, - рассказали в УФСИН по Кировской области. - Перед тем, как приступить к созданию моделей, осужденные много времени провели много времени в библиотеке, где изучали специальную литературу.
Скульптуры покрыли специальной краской, чтобы они не растаяли от первых солнечных лучей. Фото: Пресс-служба УФСИН России по Кировской области
Для создания такого парада в каждом отряде колонии сформировали свои «снежные бригады». Они очищали плац от снега и собирали его для своих работ. Каждая скульптура покрыта специальной краской, которая не будет протекать под первыми лучами весеннего солнца.
Напомним, что в другой колонии Омутнинского района осужденные также занимаются творческой работой. Они рисуют иконы и делают для них киоты. Для благословения работ в колонию приходил настоятель Песковского прихода Уржумской епархии.
ИСТОЧНИК KP.RU