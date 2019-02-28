2019-02-28T16:06:54+03:00
Общество

В Кировской исправительной колонии построили танки и крейсер из снега

Некоторые модели достигают реальных размеров техники
Евгений ДЕМИХОВ
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Работы поражают своей масштабностью и детализацией. Фото: Пресс-служба УФСИН России по Кировской областиРаботы поражают своей масштабностью и детализацией. Фото: Пресс-служба УФСИН России по Кировской области
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На плацу учреждения в поселке Восточный выстроились в ряд танки, бронемашины, самолеты, ракетные установки, подводные лодки и противотанковые орудия. Ледяные скульптуры создают ощущение выставки современного вооружения.

- Фигуры были построены в преддверии Дня защитника Отечества, - рассказали в УФСИН по Кировской области. - Перед тем, как приступить к созданию моделей, осужденные много времени провели много времени в библиотеке, где изучали специальную литературу.

Скульптуры покрыли специальной краской, чтобы они не растаяли от первых солнечных лучей. Фото: Пресс-служба УФСИН России по Кировской области

Скульптуры покрыли специальной краской, чтобы они не растаяли от первых солнечных лучей. Фото: Пресс-служба УФСИН России по Кировской области

Для создания такого парада в каждом отряде колонии сформировали свои «снежные бригады». Они очищали плац от снега и собирали его для своих работ. Каждая скульптура покрыта специальной краской, которая не будет протекать под первыми лучами весеннего солнца.

Напомним, что в другой колонии Омутнинского района осужденные также занимаются творческой работой. Они рисуют иконы и делают для них киоты. Для благословения работ в колонию приходил настоятель Песковского прихода Уржумской епархии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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