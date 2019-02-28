Кировская полиция нашла дистанционного мошенника из Самары
Уроженец Новосибирской области жил в Самаре и обворовывал кировчан. 34-летний мужчина рассылал СМС-сообщения на телефоны жителей Кировской области о блокировке банковских карт. Тем, кто перезванивал ему, он представлялся банковским работником и выманивал у них информацию о счетах.
- По этой схеме мужчина лишил 80-летнего пенсионера 92 тысяч рублей, - сообщили в УМВД России по Кировской области. - Еще у одного кировчанина он выманил 60 тысяч рублей, а у 43-летней жительницы Нововятска - 43 тысячи рублей.
Для задержания подозреваемого кировские полицейские провели совместную операцию с самарскими коллегами. В ходе расследования выяснилось, что он причастен к кражам со счетов, как минимум, шести жителей нашего региона. Его отправили под стражу.
Кировчанка рассказала о том, как ее обманул мошенник.Женщине пришло сообщение о том, что ее банковскую карту якобы заблокировали. Видео: УМВД России по Кировской области! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU