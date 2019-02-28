2019-02-28T13:30:01+03:00
Происшествия

Житель Шабалинского района ударил ножом знакомого за отказ купить алкоголь

Мужчину отправят в колонию на пять лет и два месяца
Евгений ДЕМИХОВ
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Драка могла привести к смерти жителя ЛенинскогоДрака могла привести к смерти жителя ЛенинскогоФото: Евгения ГУСЕВА
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Они поссорились в квартире брата потерпевшего на улице Фрунзе поселка Ленинское. 35-летний мужчина предложил знакомому сходить за «горячительным». Тот отказался. Словесная перепалка переросла в ссору.

- Мужчина взял нож и несколько раз ударил своего знакомого в живот, - сообщают в прокуратуре Кировской области. - Медики установили, что здоровью потерпевшего нанесен тяжкий вред.

Следствие выяснило, что 35-летний подозреваемый уже имел судимости по статьям «Причинение легкого вреда здоровью», «Истязание» и «Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью». После суда «копилка» уголовных дел мужчины пополнилась. Его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия.

За то, что дело чуть не дошло до летального исхода мужчину отправят в колонию общего режима на пять лет и два месяца

ИСТОЧНИК KP.RU

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