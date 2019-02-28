В Кировской области завершился сезон охоты

СЕГОДНЯ 12:11 2019-02-28T12:11:47+03:00

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Сегодня, 28 февраля, завершился осенне-зимний сезон охоты в Кировской области. Напомним, кировчане могли охотиться на кабана, пушных зверей, рябчика, тетерева и глухаря. Теперь охотники должны сдать разрешения на добычу пушных зверей и птиц в ближайшие 20 дней, а на сдачу разрешения на добычу кабана у кировчан есть всего 10 суток.

- За нарушение установленных сроков предусмотрен штраф в размере от 500 до 4 000 рублей, - сообщает пресс-служба правительства Кировской области. - Весенний сезон охоты будет открыт с 27 апреля на юге региона, а с 1 мая - для северных территорий. Продолжительность охоты составит 10 дней.

По специальным решениям Минлесхоза Кировской области будет продолжена охота на волка, лисицу и енотовидную собаку. Эти животные являются распространителями бешенства, за их численностью нужен постоянный контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU