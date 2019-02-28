2019-02-28T12:04:38+03:00
Происшествия

Спуск по-вятски: кировчанка слетела с неочищенной лестницы на набережной Грина

Из-за обледенелых проемов люди не могут преодолеть ступени без падений
Елизавета Захарова
Поделиться:
Кировчанка не смогла преодолеть лестницу на набережной Грина без падения. Фото: скриншот с видеоКировчанка не смогла преодолеть лестницу на набережной Грина без падения. Фото: скриншот с видео
Изменить размер текста:

В Кирове этой зимой разыгрался не только мусорный коллапс, но и снежный. Город просто утопает в сугробах: за февраль в области выпало в два раза больше осадков. И, конечно же, этот факт сказался на нашем городе, увы, в негативную сторону.

Коммунальщики, сколько бы техники не было выведено, не справляются с уборкой снега с улиц, тротуаров и дворов. Под удар стихии попала и излюбленная для кировчан набережная Грина, где даже зимой люди любят гулять с домашними питомцами, детьми, колясками. Но теперь чтобы выйти к реке им необходимо вооружаться фанерами или ледянками, чтобы спуститься с лестницы относительно безопасно.

В социальных сетях появилось видео, где девушка смогла преодолеть лестничные пролеты только на «пятой точке».

Спуск по-вятски: кировчанка слетела с неочищенной лестницы в Александровском саду.Видео: Наталья ЛОГИНОВА! другой источник

У перил ступени заметены снегом, ближе к центру на них обледенения. Чтобы дойти до низа, надо быть или очень ловким, или очень смелым, ступая на чистые участки ступенек, не держась за поручни.

Последние два пролета даже в центре плохие, - написала в комментариях подруга девушки, прокатившейся по лестнице. - С самого верха еще можно «лесенкой» спуститься, а у кого обувь скользкая вообще лучше не соваться.

В комментариях кировчане стали отшучиваться, предполагая, что в город просто-напросто появился новый аттракцион. Однако, так ли много шуток останется у горожан, когда на этом участке кто-нибудь пострадает от снега или льда?

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кировская полиция нашла дистанционного мошенника из Самары
Житель Шабалинского района ударил ножом знакомого за отказ купить алкоголь
Игорь Маковский: «Мы не только обеспечиваем надежное электроснабжение в 20 регионах нашей ответственности, но и помогаем справиться с последствиями снегопадов коллегам из соседних областей»
Двое кировчан пытались сбыть килограмм наркотиков через «закладки»
«Безумные шляпники» не могут вернуться в Россию из-за опасной обстановки в Индии
В Кировской области завершился сезон охоты
Директор кировской фирмы обманула КТК на миллион рублей
Двое кировчан «избили» банкомат за то, что тот не вернул карту
Начинает работу совместное предприятие «Ростелекома» и «МегаФона» для развития сетей 5G
Кировчанин сыграет за сборную России по хоккею с мячом на Всемирной универсиаде
В Кирове пройдет «Оскар Фест»
В Кировской области построят 606 тысяч «квадратов» жилплощади в 2019 году
Прокуратура через суд заставит кировскую УК очистить крыши 74 домов
В Кирово-Чепецке пропал четырнадцатилетний подросток
В очередной школе Кировской области введен карантин по ОРВИ
Суд вынес приговор жене «краснодарского каннибала», убившего кировчанку