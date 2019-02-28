Спуск по-вятски: кировчанка слетела с неочищенной лестницы на набережной Грина

СЕГОДНЯ 12:04 2019-02-28T12:04:38+03:00

Кировчанка не смогла преодолеть лестницу на набережной Грина без падения. Фото: скриншот с видео

Из-за обледенелых проемов люди не могут преодолеть ступени без падений

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В Кирове этой зимой разыгрался не только мусорный коллапс, но и снежный. Город просто утопает в сугробах: за февраль в области выпало в два раза больше осадков. И, конечно же, этот факт сказался на нашем городе, увы, в негативную сторону.

Коммунальщики, сколько бы техники не было выведено, не справляются с уборкой снега с улиц, тротуаров и дворов. Под удар стихии попала и излюбленная для кировчан набережная Грина, где даже зимой люди любят гулять с домашними питомцами, детьми, колясками. Но теперь чтобы выйти к реке им необходимо вооружаться фанерами или ледянками, чтобы спуститься с лестницы относительно безопасно.

В социальных сетях появилось видео, где девушка смогла преодолеть лестничные пролеты только на «пятой точке».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.kirov.kp.ru/video/embed/694565" frameborder="0"></iframe> Спуск по-вятски: кировчанка слетела с неочищенной лестницы в Александровском саду.Видео: Наталья ЛОГИНОВА! другой источник

У перил ступени заметены снегом, ближе к центру на них обледенения. Чтобы дойти до низа, надо быть или очень ловким, или очень смелым, ступая на чистые участки ступенек, не держась за поручни.

Последние два пролета даже в центре плохие, - написала в комментариях подруга девушки, прокатившейся по лестнице. - С самого верха еще можно «лесенкой» спуститься, а у кого обувь скользкая вообще лучше не соваться.

В комментариях кировчане стали отшучиваться, предполагая, что в город просто-напросто появился новый аттракцион. Однако, так ли много шуток останется у горожан, когда на этом участке кто-нибудь пострадает от снега или льда?

ИСТОЧНИК KP.RU