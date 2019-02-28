2019-02-28T12:00:28+03:00
Происшествия

Директор кировской фирмы обманула КТК на миллион рублей

Против женщины возбуждено уголовное дело
Александр ЧАРУШИН
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Жильцы регулярно оплачивали услуги КТК, однако не все деньги переводились на счет компанииЖильцы регулярно оплачивали услуги КТК, однако не все деньги переводились на счет компанииФото: Александр ГЛУЗ
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Директор ООО «Камри» обманула КТК - крупного поставщика тепловой энергии. Договор между компаниями был заключен еще в декабре 2011 года, по нему «Камри» обязалось рассчитываться с КТК за фактически потребленную населением тепловую энергию. При этом женщина-директор фирмы, собирая с жильцов деньги за подачу тепла, перечисляла в КТК не всю необходимую сумму. За 2014-2018 годы, когда и происходили нарушения, нанесла КТК ущерб в размере одного миллиона рублей.

- Уголовное дело заведено по п. «б.» ч. 2 ст. 165 УК РФ «Причинение особо крупного имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием», - рассказали в прокуратуре Ленинского района города Кирова. - Ход расследования дела взят под контроль прокурора.

Похожее ЧП ранее произошло и в поселке Дороничи. Две местные компании собирали с жильцов деньги за тепло, но перечисляли в КТК не всю сумму оплаты - в итоге поставщик не получил практически миллион рублей. По данному факту также возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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