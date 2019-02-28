2019-02-28T11:52:23+03:00
Общество

Двое кировчан «избили» банкомат за то, что тот не вернул карту

Они разбили экран терминала
Евгений ДЕМИХОВ
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Нарушителей порядка задержали патрульные Росгвардии. Фото: vk.com/club150428796Нарушителей порядка задержали патрульные Росгвардии. Фото: vk.com/club150428796
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Во вторник, 26 февраля, в полночь двоих жителей Кирова задержали в тамбуре одного из банков. Росгвардейцы нашли их рядом с поврежденным банкоматом.

- По словам молодых людей, они пытались снять деньги со счета, - рассказали в управлении Росгвардии по Кировской области. - Банкомат их не выдал, а также не вернул карту. Разозлившись они несколько раз пнули терминал и повредили ему экран.

Обоих доставили в полицию, где выяснилось - один из них находится в розыске. 21-летний молодой человек уклоняется от службы в армии.

Напомним, 22 февраля около кинотеатра «Дружба» задержали кировчанина, который разбил стеклянную дверь заведения. Сотрудники оценивают размер ущерба в 60 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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