2019-02-28T11:16:58+03:00
Общество

В Кировской области построят 606 тысяч «квадратов» жилплощади в 2019 году

Минстрой планирует поднять планку прошлого года на 55 тысяч квадратных метров
Евгений ДЕМИХОВ
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Минстрой хочет начать строительство на федеральных земляхМинстрой хочет начать строительство на федеральных земляхФото: Мария ЛЕНЦ
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На сегодняшний день в строительной отрасли действует порядка 2890 организаций с 13 тысячами сотрудников, которые за свою работу в среднем получают 27 328 рублей. За 2018 год они смогли построить 551 тысячу квадратных метров жилых помещений.

- В этом году мы планируем увеличить этот показатель на 55 тысяч, - сообщили в правительстве Кировской области. - Для этого ведутся переговоры по привлечению в жилищное строительство земель, которые находятся в федеральной собственности.

В министерстве рассказали, что средняя цена за один «квадрат» в регионе выросла в 2018 году на 3%, тогда как в России этот показатель составил 8%. По последним подсчетам стоимость одного квадратного метра на первичном рынке составляет 41 409 рублей.

Напомним, что в Кировской области построят первый трехэтажный детский сад. Он будет самым масштабным среди трех других, которые планируются на 2019 год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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