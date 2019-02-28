2019-02-28T11:15:53+03:00
Происшествия

Прокуратура через суд заставит кировскую УК очистить крыши 74 домов

В список попали здания на улицах Щорса и Маклина
Александр ЧАРУШИН
Поделиться:
Неочищенные кровли создают реальную угрозу жизни и здоровью прохожихНеочищенные кровли создают реальную угрозу жизни и здоровью прохожихФото: Алена ЗАЙЦЕВА
Изменить размер текста:

Прокуроры выяснили, как кировские УК работают над очисткой крыш домов от снега и наледи. Выяснилось, что ООО «УК Ленинского района» не принимает необходимых мер для очистки кровель от навесов, сосулек и снежных масс - это создает реальную угрозу жизни и здоровью населения.

- Против руководителя этой УК неоднократно принимались меры реагирования, проходили рабочие встречи, - сообщает прокуратура Ленинского района города Кирова. - В итоге 7 февраля прокуроры отправили в суд иск с требованием обязать ООО «УК Ленинского района» очистить крыши 74 многоквартирных домов. 26 февраля суд удовлетворил этот иск, решение суда обращено к немедленному исполнению.

Отметим, что в список домов, кровли которых должна очистить УК-нарушитель, попали здания на ул. Щорса, 37, 38, ул. Маклина, 42, 45, 47а, и многие другие.

Напомним, за текущий сезон уже несколько кировчан стали жертвами падающих с крыш сосулек и снежных глыб. Одно из таких ЧП едва не привело к трагедии: кировчанку, на которую упала снежная масса, доставили в больницу с открытой травмой головы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кировская полиция нашла дистанционного мошенника из Самары
Житель Шабалинского района ударил ножом знакомого за отказ купить алкоголь
Игорь Маковский: «Мы не только обеспечиваем надежное электроснабжение в 20 регионах нашей ответственности, но и помогаем справиться с последствиями снегопадов коллегам из соседних областей»
Двое кировчан пытались сбыть килограмм наркотиков через «закладки»
«Безумные шляпники» не могут вернуться в Россию из-за опасной обстановки в Индии
В Кировской области завершился сезон охоты
Спуск по-вятски: кировчанка слетела с неочищенной лестницы на набережной Грина
Директор кировской фирмы обманула КТК на миллион рублей
Двое кировчан «избили» банкомат за то, что тот не вернул карту
Начинает работу совместное предприятие «Ростелекома» и «МегаФона» для развития сетей 5G
Кировчанин сыграет за сборную России по хоккею с мячом на Всемирной универсиаде
В Кирове пройдет «Оскар Фест»
В Кировской области построят 606 тысяч «квадратов» жилплощади в 2019 году
В Кирово-Чепецке пропал четырнадцатилетний подросток
В очередной школе Кировской области введен карантин по ОРВИ
Суд вынес приговор жене «краснодарского каннибала», убившего кировчанку