Прокуратура через суд заставит кировскую УК очистить крыши 74 домов

СЕГОДНЯ 10:43 2019-02-28T11:15:53+03:00

В список попали здания на улицах Щорса и Маклина

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Прокуроры выяснили, как кировские УК работают над очисткой крыш домов от снега и наледи. Выяснилось, что ООО «УК Ленинского района» не принимает необходимых мер для очистки кровель от навесов, сосулек и снежных масс - это создает реальную угрозу жизни и здоровью населения.

- Против руководителя этой УК неоднократно принимались меры реагирования, проходили рабочие встречи, - сообщает прокуратура Ленинского района города Кирова. - В итоге 7 февраля прокуроры отправили в суд иск с требованием обязать ООО «УК Ленинского района» очистить крыши 74 многоквартирных домов. 26 февраля суд удовлетворил этот иск, решение суда обращено к немедленному исполнению.

Отметим, что в список домов, кровли которых должна очистить УК-нарушитель, попали здания на ул. Щорса, 37, 38, ул. Маклина, 42, 45, 47а, и многие другие.

Напомним, за текущий сезон уже несколько кировчан стали жертвами падающих с крыш сосулек и снежных глыб. Одно из таких ЧП едва не привело к трагедии: кировчанку, на которую упала снежная масса, доставили в больницу с открытой травмой головы.

ИСТОЧНИК KP.RU