2019-02-28T11:14:38+03:00
Общество

В Кирово-Чепецке пропал четырнадцатилетний подросток

День назад парень ушел в школу, но из нее так и не вернулся
Елизавета Захарова
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Кирово-чепецкий мальчик может находиться и в Кирове. Фото: vk.com/lizaalert_kirovКирово-чепецкий мальчик может находиться и в Кирове. Фото: vk.com/lizaalert_kirov
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Ваня Загоскин - четырнадцатилетний школьник из Кирово-Чепецка. В среду он, как обычно, в 8.00 ушел в школу, но из нее домой он не вернулся. О пропаже мальчика сообщили его родители. Уже сегодня ориентировку опубликовали в группе кировского поискового отряда «Лиза Алерт».

Ваня худощавого телосложения, ростом 160 сантиметров. У него рыжие волосы и голубые глаза. Когда он уходил, то надел черные джинсы, куртку, шапку, на ногах были темные кроссовки. С собой был черный болоньевый рюкзак.

Парень мог уехать и в Киров. Если вы знаете Ивана или вам известно что-либо о его местонахождении, пожалуйста, сообщите по телефону 02 или на горячую линию отряда: 8(800)700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU

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