В очередной школе Кировской области введен карантин по ОРВИ

СЕГОДНЯ 10:18 2019-02-28T10:18:42+03:00

Изменить размер текста: A A

На прошедшей неделе 16 классов в 9 школах Кирова и Кировской области прекращали учебный процесс. Одна из школ в Куменском районе, в которой обучаются сразу 570 человек, закрывалась целиком. Заболеваемость гриппом и ОРВИ по региону в целом сохраняет свой высокий уровень, эпидемический порог все еще превышен на 5,8%, хотя за прошлую неделю заболеваемость снизилась.

- За неделю с 18 по 24 февраля 10 935 человек заболели гриппом и ОРВИ, - рассказали в управлении Роспотребнадзора по Кировской области. - Снизилась заболеваемость среди детей, а среди взрослых она осталась на прежнем уровне.

Тем временем, в Малмыжском районе продолжают закрывать спортзалы местных школ. Причина - низкая температура в помещениях. Заниматься в них запретили на ближайшие 90 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU