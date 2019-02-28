2019-02-28T10:18:42+03:00
Здоровье

В очередной школе Кировской области введен карантин по ОРВИ

Эпидемический порог в регионе превышен на 5,8%
Александр ЧАРУШИН
Поделиться:
570 учеников школы в Куменском районе разом были отправлены на карантин570 учеников школы в Куменском районе разом были отправлены на карантинФото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

На прошедшей неделе 16 классов в 9 школах Кирова и Кировской области прекращали учебный процесс. Одна из школ в Куменском районе, в которой обучаются сразу 570 человек, закрывалась целиком. Заболеваемость гриппом и ОРВИ по региону в целом сохраняет свой высокий уровень, эпидемический порог все еще превышен на 5,8%, хотя за прошлую неделю заболеваемость снизилась.

- За неделю с 18 по 24 февраля 10 935 человек заболели гриппом и ОРВИ, - рассказали в управлении Роспотребнадзора по Кировской области. - Снизилась заболеваемость среди детей, а среди взрослых она осталась на прежнем уровне.

Тем временем, в Малмыжском районе продолжают закрывать спортзалы местных школ. Причина - низкая температура в помещениях. Заниматься в них запретили на ближайшие 90 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Суд вынес приговор жене «краснодарского каннибала», убившего кировчанку
В Вересниках планируют построить 3 школы и 10 садиков
Задержана заведующая больницей, в которой два года не следили за здоровьем погибшей девочки
В марте кировчане смогут наблюдать за движением МКС
«Безумные шляпники» о поездках по Непалу: «Местные водители боятся не котов, а носорогов на дороге»
«Порву своими руками»: бабушка погибшей трехлетней кировчанки в эфире Первого канала рассказала о поступке дочери
С жителей частного сектора не будут брать дополнительную плату за вывоз мусора
Кировские дорожники похитили почти 11 миллионов рублей
Троих кировчан-должников терроризировали коллекторы из Санкт-Петербурга
Мужчина совершил две кражи в районах и сбежал в Киров
Инспекторы ГИБДД помогли кировчанке, рожавшей в машине на трассе
В Кирово-Чепецке женщина не отдавала краденое спиртное и просила «побегать за ней»
«Были только самые близкие»: в Кирове прошли похороны трехлетней девочки, погибшей от истощения
Полиция ищет двоих кировчан, избивших и ограбивших прохожего
В центре Кирова из-за столкновения иномарок образовалась пробка
Кировчане увидят парад планет
Более 85 тысяч российских пенсионеров прошли обучение по программе «Азбука Интернета» в 2018 году
Пенсионер из Вятских Полян умер за рулем «Нивы»
В работе муниципальной прачечной «Кристалл» нашли нарушения еще на 370 тысяч
Кировские депутаты хотят увеличить расстояние от школ до алкомаркетов
Житель Оричей избил сожителя дочери за то, что тот не хотел платить за «коммуналку»