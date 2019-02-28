Суд вынес приговор жене «краснодарского каннибала», убившего кировчанку

СЕГОДНЯ 09:55 2019-02-28T10:00:37+03:00

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Прикубанский районный суд вынес приговор Наталье Бакшеевой, жене «краснодарского каннибала». Напомним, 11 сентября 2017 года рабочие нашли во время ремонта улицы в Краснодаре телефон с фотографиями расчлененного человеческого тела. Убитой оказалась 35-летняя уроженка Омутнинского района Кировской области. Как выяснилось, она выпивала с супругами в ночь на 8 сентября. Бакшеевой показалось, что она заигрывает с мужем - женщина заставила его убить собутыльницу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kirov.kp.ru/video/embed/694461" frameborder="0"></iframe> Последнее слово Натальи Бакшеевой.Евгения ХИЛЬКО

Фрагменты тела кировчанки были найдены в подвале дома, на приусадебном участке, а также замороженными в холодильнике. Сам убийца болеет туберкулезом, поэтому психиатрическая экспертиза, которая установила бы его психическое состояние, пока невозможна. А вот Наталью Бакшееву признали вменяемой и обвинили в подстрекательстве к убийству.

Убитая девушка - уроженка Омутнинского района Кировской области

- Меня спрашивают, как я могла не видеть то, что у нас нашли дома: чужое белье, ногти? - цитируют последние слова Бакшеевой в суде коллеги из «КП»-Краснодар». - Но я ничего не прятала, ничего не убирала, не препятствовала следствию. Говорили, что я показывала эти части тела, но я никак не могла этого сделать, в тот момент я была в стационаре. Меня убеждали, что мой муж - маньяк, людоед! Если бы я знала, что он собирается сделать, я бы его остановила. Трагедии бы не произошло... А за то, что я жила и не любила, жалела, никогда себе не прощу, я, Ваша честь, себя за это презираю.

Несмотря на пламенную речь, суд приговорил Наталью к 10 годам тюрьмы и 1,5 годам ограничения свободы. С таким решением Бакшеева не согласна, она уже обжаловала приговор.

Даже опытные следователи были шокированы произошедшим

Напомним, в доме «краснодарских каннибалов» нашли телефоны чужих людей, рецепты приготовления человечины и фотографии отрезанных частей тела. Как утверждали инсайдеры «КП»-Краснодар», на кухне пара хранила банки с консервированным мясом и лоскуты человеческой кожи.

ИСТОЧНИК KP.RU