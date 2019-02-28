2019-02-28T10:00:37+03:00
Происшествия

Суд вынес приговор жене «краснодарского каннибала», убившего кировчанку

Вердикт был жестоким: 10 лет тюрьмы и 1,5 года ограничения свободы
Александр ЧАРУШИН
Поделиться:
Бакшеева произнесла пламенную речь в свою защитуБакшеева произнесла пламенную речь в свою защитуФото: Евгения ХИЛЬКО
Изменить размер текста:

Прикубанский районный суд вынес приговор Наталье Бакшеевой, жене «краснодарского каннибала». Напомним, 11 сентября 2017 года рабочие нашли во время ремонта улицы в Краснодаре телефон с фотографиями расчлененного человеческого тела. Убитой оказалась 35-летняя уроженка Омутнинского района Кировской области. Как выяснилось, она выпивала с супругами в ночь на 8 сентября. Бакшеевой показалось, что она заигрывает с мужем - женщина заставила его убить собутыльницу.

Последнее слово Натальи Бакшеевой.Евгения ХИЛЬКО

Фрагменты тела кировчанки были найдены в подвале дома, на приусадебном участке, а также замороженными в холодильнике. Сам убийца болеет туберкулезом, поэтому психиатрическая экспертиза, которая установила бы его психическое состояние, пока невозможна. А вот Наталью Бакшееву признали вменяемой и обвинили в подстрекательстве к убийству.

Убитая девушка - уроженка Омутнинского района Кировской области

Убитая девушка - уроженка Омутнинского района Кировской области

- Меня спрашивают, как я могла не видеть то, что у нас нашли дома: чужое белье, ногти? - цитируют последние слова Бакшеевой в суде коллеги из «КП»-Краснодар». - Но я ничего не прятала, ничего не убирала, не препятствовала следствию. Говорили, что я показывала эти части тела, но я никак не могла этого сделать, в тот момент я была в стационаре. Меня убеждали, что мой муж - маньяк, людоед! Если бы я знала, что он собирается сделать, я бы его остановила. Трагедии бы не произошло... А за то, что я жила и не любила, жалела, никогда себе не прощу, я, Ваша честь, себя за это презираю.

Несмотря на пламенную речь, суд приговорил Наталью к 10 годам тюрьмы и 1,5 годам ограничения свободы. С таким решением Бакшеева не согласна, она уже обжаловала приговор.

Даже опытные следователи были шокированы произошедшим

Даже опытные следователи были шокированы произошедшим

Напомним, в доме «краснодарских каннибалов» нашли телефоны чужих людей, рецепты приготовления человечины и фотографии отрезанных частей тела. Как утверждали инсайдеры «КП»-Краснодар», на кухне пара хранила банки с консервированным мясом и лоскуты человеческой кожи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В очередной школе Кировской области введен карантин по ОРВИ
В Вересниках планируют построить 3 школы и 10 садиков
Задержана заведующая больницей, в которой два года не следили за здоровьем погибшей девочки
В марте кировчане смогут наблюдать за движением МКС
«Безумные шляпники» о поездках по Непалу: «Местные водители боятся не котов, а носорогов на дороге»
«Порву своими руками»: бабушка погибшей трехлетней кировчанки в эфире Первого канала рассказала о поступке дочери
С жителей частного сектора не будут брать дополнительную плату за вывоз мусора
Кировские дорожники похитили почти 11 миллионов рублей
Троих кировчан-должников терроризировали коллекторы из Санкт-Петербурга
Мужчина совершил две кражи в районах и сбежал в Киров
Инспекторы ГИБДД помогли кировчанке, рожавшей в машине на трассе
В Кирово-Чепецке женщина не отдавала краденое спиртное и просила «побегать за ней»
«Были только самые близкие»: в Кирове прошли похороны трехлетней девочки, погибшей от истощения
Полиция ищет двоих кировчан, избивших и ограбивших прохожего
В центре Кирова из-за столкновения иномарок образовалась пробка
Кировчане увидят парад планет
Более 85 тысяч российских пенсионеров прошли обучение по программе «Азбука Интернета» в 2018 году
Пенсионер из Вятских Полян умер за рулем «Нивы»
В работе муниципальной прачечной «Кристалл» нашли нарушения еще на 370 тысяч
Кировские депутаты хотят увеличить расстояние от школ до алкомаркетов
Житель Оричей избил сожителя дочери за то, что тот не хотел платить за «коммуналку»