2019-02-28T09:32:36+03:00
Общество

В Вересниках планируют построить 3 школы и 10 садиков

Параллельно в правительстве готовятся вновь сделать Вятку судоходной
Александр ЧАРУШИН
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Для насыпи в Вересниках нужно 5 миллионов кубометров грунтаДля насыпи в Вересниках нужно 5 миллионов кубометров грунтаФото: Валентина РОГАЧЕВА
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Углубление дна реки Вятки позволит восстановить судоходство и защитить Вересники от затопления, а затем - развить их. Об этом заявили участники рабочей группы по развитию микрорайона Вересники в Кирове и организации проведения дноуглубительных работ на Вятке. Водный транспорт на территории региона не используется уже 20 лет, хотя промышленные и строительные компании могут быть заинтересованы в нем.

- Работы по углублению и очистке дна реки Вятки позволят обеспечить полномасштабную деятельность судостроительных, лесозаготовительных, транспортных и туристических предприятий региона, - сообщает пресс-служба правительства Кировской области. - А грунт, оставшийся после выполнения мероприятий против паводков, можно использовать для подсыпки территории до незатопляемых отметок и защитить Вересники от «большой воды».

Для развития Вересников необходима насыпь грунта на площади 300 гектаров, для этого потребуется до 5 миллионов кубометров материалов. В дальнейшем это позволит создать современную инфраструктуру в Вересниках.

- Проект застройки микрорайона Вересники предполагает строительство 1,2 миллиона квадратных метров жилья, - приводит слова сити-менеджера Ильи Шульгина пресс-служба правительства Кировской области. - Предусматривается строительство трех школ и порядка 10 новых детских садов, равно как и иной необходимой инфраструктуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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