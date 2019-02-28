2019-02-28T08:57:56+03:00
Происшествия

В марте кировчане смогут наблюдать за движением МКС

Высота пролета станции будет достаточно большой, а сам объект - очень ярким
Александр ЧАРУШИН
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Время появления станции на небе ожидается в интервале с 03.00 часов до 21.30 часовВремя появления станции на небе ожидается в интервале с 03.00 часов до 21.30 часов
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С четверга, 28 февраля, международную космическую станцию можно будет наблюдать в течение целого месяца. Самые благоприятные условия для наблюдения за пролетом МКС ожидаются в период с 4 по 11 марта, а также с 26 марта по 1 апреля. В это время высота пролета достигнет наибольшей высоты, а сама МКС будет достаточно яркой. Возможно, кировчане смогут и сфотографировать объект.

- Время появления станции на небе ожидается в интервале с 03.00 часов до 21.30 часов над южным, юго-западным и юго-восточным горизонтом, - рассказали в сообществе «Любительская метеорология в Кирове». - Для создания более качественной фотографии кировчане могут использовать штатив, а также короткие или длинные выдержки.

Напомним, на днях жители Кирова и районов области смогут наблюдать и за парадом планет - Венера, Сатурн, Луна и Юпитер выстроятся в один ряд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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