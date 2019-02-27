2019-02-27T23:16:06+03:00
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«Безумные шляпники» о поездках по Непалу: «Местные водители боятся не котов, а носорогов на дороге»

Меньше недели остается до окончания пятого этапа экспедиции «Hat Master»
Анна КРЮКОВА
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Фото: vk.com/hats43Фото: vk.com/hats43
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Из-за состояния здоровья некоторых участников команды, путешественникам пришлось отметить подъем в Гималаи. Однако жители Вятских Полян смогли побывать в Непалгандже. Это небольшой городок, где «безумным шляпникам» удалось заглянуть в непальскую школу.

Фото: vk.com/hats43

Фото: vk.com/hats43

- Школа, конечно, не святыня, не храм и не монастырь, но после общения с местными детьми нам уже не нужно было никаких ритуалов очищения, исцеление и просветление наступили мгновенно, как только нас окружили сотни маленьких непальцев в желтой спортивной форме, - поделились своими впечатлениями Олег Уваров и Валерий Смолюк. - Нужно, сказать, что туристы в Непалгандж заглядывают нечасто, поэтому любой иностранец здесь на вес какого-нибудь звезды кино или футбола. Впервые попробовали човмэйн, блюдо, напоминающее наши макароны с овощами и специями. На десерт были бананы, целая плантация! В этой стране их продают поштучно, а выращивают целый год.

Фото: vk.com/hats43

Фото: vk.com/hats43

В среду, 27 февраля, путешественники снова оказались на территории Индии.

- Из Непала нас провожали вооруженные до зубов непальцы, они охраняют национальный парк Вардия, рядом с котором нам пришлось проезжать, - рассказали коллекционеры. - Дорожные знаки подсказывали, что сейчас на проезжей части может оказаться носорог, а через километр дорогу может перебежать слон. Знают ли непальцы, что где-то далеко есть страна, в которой водители боятся маленьких черных котов.

Сегодняшнюю ночь команда проведет в Рудрапуре. Город расположен в штате Уттаркханд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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