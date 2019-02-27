2019-02-27T19:00:10+03:00
Происшествия

Кировские дорожники похитили почти 11 миллионов рублей

Обвиняемые подделали документы и пытались доказать, что преступления не было
Александр ЧАРУШИН
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Деньги переводились на счета подконтрольных фирм, а затем обналичивалисьДеньги переводились на счета подконтрольных фирм, а затем обналичивалисьФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Завершено расследование дела против компании, занимающейся строительством и ремонтом трасс в Кировской области. Установлено, что экс-генеральный директор фирмы и его советник использовали старые контракты с асфальтобетонными заводами. Одного из подрядчиков они уговорили не выполнять ряд работ, но перечислить деньги на счета подконтрольных организаций.

- В дальнейшем со счетов этих организаций обналичивались деньги, а обвиняемые присваивали их, - сообщает пресс-служба УМВД России по Кировской области. - Общая сумма похищенных денег составила 10,9 миллиона рублей. Факт хищений они пытались скрыть, подготовив фиктивные документы, по которым ремонт действительно был выполнен.

Напомним, в январе директора Нововятского лыжного комбината задержали по подозрению в рейдерском захвате предприятия и крупном мошенничестве. Теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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