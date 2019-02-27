Кировские дорожники похитили почти 11 миллионов рублей
Завершено расследование дела против компании, занимающейся строительством и ремонтом трасс в Кировской области. Установлено, что экс-генеральный директор фирмы и его советник использовали старые контракты с асфальтобетонными заводами. Одного из подрядчиков они уговорили не выполнять ряд работ, но перечислить деньги на счета подконтрольных организаций.
- В дальнейшем со счетов этих организаций обналичивались деньги, а обвиняемые присваивали их, - сообщает пресс-служба УМВД России по Кировской области. - Общая сумма похищенных денег составила 10,9 миллиона рублей. Факт хищений они пытались скрыть, подготовив фиктивные документы, по которым ремонт действительно был выполнен.
Напомним, в январе директора Нововятского лыжного комбината задержали по подозрению в рейдерском захвате предприятия и крупном мошенничестве. Теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU