Мужчина совершил две кражи в районах и сбежал в Киров

СЕГОДНЯ 17:52 2019-02-27T18:02:58+03:00

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В ноябре 2018 года из дома пенсионерки, живущей в городе Советске, пропало 95 тысяч рублей. Полиция возбудила уголовное дело и начала искать преступника. Выяснилось, что кражу совершил безработный 41-летний мужчина, ранее он уже был судим. Его допросили, а сразу после этого мужчина сбежал. Он скрывался от органов в поселке Речном Куменского района, жил у своей знакомой. Уходя из ее дома, мужчина похитил мобильный телефон и планшет, сумма ущерба составила 15 тысяч рублей.

- Вчера подозреваемого удалось задержать в городе Кирове, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Кировской области. - Мужчину планируют заключить под стражу на время расследования дел против него.

Ранее стало известно о ЧП, произошедшем в одном из магазинов Кирово-Чепецка. Местная жительница украла две бутылки спиртного: она «очень хотела выпить» и предлагала «побегать за ней». Женщину будут судить за попытку грабежа.

ИСТОЧНИК KP.RU