2019-02-27T18:01:57+03:00
Происшествия

Инспекторы ГИБДД помогли кировчанке, рожавшей в машине на трассе

Девушка заказала такси из Кирово-Чепецка, но не успела самостоятельно добраться до больницы
Александр ЧАРУШИН
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Сразу после этого лейтенант Дмитрий Пестерев и старший лейтенант Максим Кочергин вернулись на пост. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской областиСразу после этого лейтенант Дмитрий Пестерев и старший лейтенант Максим Кочергин вернулись на пост. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области
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Вчера около 9.00 часов утра на посту ГИБДД на 13-м километре трассы Киров - Советск к инспекторам ГИБДД обратился таксист, водитель машины «Шкода». По его словам, в салоне автомобиля находилась беременная жительница Кирово-Чепецка и у нее уже начались родовые схватки. Инспекторы сразу сообщили об этом в дежурную часть - было принято решение срочно доставить кировчанку в перинатальный центр.

В Кирове автоинспекторы помогли женщине, рожавшей в машине.Видео: УГИБДД УМВД России по Кировской области! другой источник

- Уже спустя 20 минут инспекторы доставили женщину в больницу, - рассказали «Комсомолке» в УГИБДД УМВД России по Кировской области. - Врачи к тому времени были готовы к приему пациентки. Инспекторы передали роженицу медикам и вернулись на пост. Известно, что роды завершились успешно.

Инспекторами, которые помогли кировчанке, оказались лейтенант полиции Дмитрий Пестерев и старший лейтенант полиции Максим Кочергин, служащие в отдельном батальоне ГИБДД УМВД России по городу Кирову.

- Такое на нашей службе порой случается, - рассказал «Комсомолке» лейтенант полиции Дмитрий Пестерев. - Ехали со спецсигналом, машины пропускали нас. У меня самого есть жена и дочка, понимал, что от нас многое зависит и нужно действовать быстро. Довезли девушку без происшествий, сразу передали врачам. Все обошлось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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