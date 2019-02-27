2019-02-27T18:00:25+03:00
Происшествия

В Кирово-Чепецке женщина не отдавала краденое спиртное и просила «побегать за ней»

Чепчанка пыталась утаить под одеждой две бутылки крепких напитков
Евгений ДЕМИХОВ
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Женщина не смогла (или не захотела) заплатить 472,9 рубля за коньяк и водку, поэтому спрятала под курткой. На выходе ее остановил работник магазина и попросил вернуть товары, за которые она не заплатила.

- Женщина заявила, что не будет отдавать спиртное, - сообщили в Кирово-Чепецкой городской прокуратуре. - А потом добавила, что очень хочет выпить и за ней придется побегать.

В итоге злоумышленницу поймали при попытке сбежать. На нее завели уголовное дело за попытку грабежа. В скором времени его рассмотрят в суде. Женщине грозит до четырех лет лишения свободы.

Напомним, что недавно в Кирове задержали мужчину, который залез в квартиру своей знакомой. Он выпил спиртное, найденное там, а потом позвонил хозяйке жилища, чтобы она его выпустила.

ИСТОЧНИК KP.RU

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