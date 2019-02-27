Полиция ищет двоих кировчан, избивших и ограбивших прохожего

СЕГОДНЯ 15:20 2019-02-27T17:58:02+03:00

Сообщите в полицию любые данные о личностях подозреваемых. Фото: пресс-служба УМВД России по Кировской области

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Вечером 15 февраля у дома на ул. Ленина, 85, был избит и ограблен кировчанин. Двое неизвестных мужчин похитили у него мобильный телефон за 23 тысячи рублей. Подозреваемые в преступлении попали на запись видеокамер в близлежащем магазине.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kirov.kp.ru/video/embed/694401" frameborder="0"></iframe> Двоих кировчан подозревают в избиении прохожего и краже.Видео: пресс-служба УМВД России по Кировской области! другой источник

Первому подозреваемому на вид 40 лет, он плотного телосложения, ростом до 178 сантиметров. Мужчина был одет в светлую вязаную шапку с узором, оранжевую футболку, куртку черного цвета с меховым воротником, черные штаны и черные ботинки.

Второму подозреваемому на вид 40-45 лет, он среднего телосложения, ростом до 175 сантиметров. Кировчанин был одет в светлую вязаную шапку, черную куртку, серую вязаную кофту, синие джинсы и черные ботинки.

8(8332)64-52-09 или 02 - сообщите в УМВД России по Кировской области любые данные о личностях подозреваемых.

ИСТОЧНИК KP.RU