2019-02-27T17:58:02+03:00
Происшествия

Полиция ищет двоих кировчан, избивших и ограбивших прохожего

Подельники попали на запись камер в близлежащем магазине
Александр ЧАРУШИН
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Сообщите в полицию любые данные о личностях подозреваемых. Фото: пресс-служба УМВД России по Кировской областиСообщите в полицию любые данные о личностях подозреваемых. Фото: пресс-служба УМВД России по Кировской области
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Вечером 15 февраля у дома на ул. Ленина, 85, был избит и ограблен кировчанин. Двое неизвестных мужчин похитили у него мобильный телефон за 23 тысячи рублей. Подозреваемые в преступлении попали на запись видеокамер в близлежащем магазине.

Двоих кировчан подозревают в избиении прохожего и краже.Видео: пресс-служба УМВД России по Кировской области! другой источник

Первому подозреваемому на вид 40 лет, он плотного телосложения, ростом до 178 сантиметров. Мужчина был одет в светлую вязаную шапку с узором, оранжевую футболку, куртку черного цвета с меховым воротником, черные штаны и черные ботинки.

Второму подозреваемому на вид 40-45 лет, он среднего телосложения, ростом до 175 сантиметров. Кировчанин был одет в светлую вязаную шапку, черную куртку, серую вязаную кофту, синие джинсы и черные ботинки.

8(8332)64-52-09 или 02 - сообщите в УМВД России по Кировской области любые данные о личностях подозреваемых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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