В центре Кирова из-за столкновения иномарок образовалась пробка
Сегодня, 27 февраля, неподалеку от Центральной гостиницы произошла авария: на оживленном перекрестке столкнулись «Мицубиси» и «Шевроле». Фотографии с места ЧП опубликованы в сообществе «КУ43 - Киров Убежище». Об обстоятельствах аварии и пострадавших в столкновении пока не сообщается.
О пострадавших в аварии пока не сообщается. Фото: «КУ43 - Киров Убежище» vk.com/ky43_ubezhishe
В центре города затруднен проезд по улице Ленина. Фото: «Яндекс.Пробки» yandex.ru/maps
По данным сервиса «Яндекс. Пробки», проезд транспорта в районе Центральной гостиницы сейчас затруднен.
Напомним, днем ранее в авариях погибли двое кировчан. Пенсионеру из Вятских Полян стало плохо за рулем «Нивы», и он врезался в сугроб на обочине, а на трассе «Вятка» водитель «Рено» решил обогнать попутную машину, не справился с управлением и влетел в другую иномарку. Мужчина скончался от полученных травм.
ИСТОЧНИК KP.RU