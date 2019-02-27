2019-02-27T15:04:27+03:00
Происшествия

В центре Кирова из-за столкновения иномарок образовалась пробка

Проезд в районе Центральной гостиницы затруднен
Александр ЧАРУШИН
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О пострадавших в аварии пока не сообщается. Фото: «КУ43 - Киров Убежище» vk.com/ky43_ubezhisheО пострадавших в аварии пока не сообщается. Фото: «КУ43 - Киров Убежище» vk.com/ky43_ubezhishe
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Сегодня, 27 февраля, неподалеку от Центральной гостиницы произошла авария: на оживленном перекрестке столкнулись «Мицубиси» и «Шевроле». Фотографии с места ЧП опубликованы в сообществе «КУ43 - Киров Убежище». Об обстоятельствах аварии и пострадавших в столкновении пока не сообщается.

О пострадавших в аварии пока не сообщается. Фото: «КУ43 - Киров Убежище» vk.com/ky43_ubezhishe

О пострадавших в аварии пока не сообщается. Фото: «КУ43 - Киров Убежище» vk.com/ky43_ubezhishe

В центре города затруднен проезд по улице Ленина. Фото: «Яндекс.Пробки» yandex.ru/maps

В центре города затруднен проезд по улице Ленина. Фото: «Яндекс.Пробки» yandex.ru/maps

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», проезд транспорта в районе Центральной гостиницы сейчас затруднен.

Напомним, днем ранее в авариях погибли двое кировчан. Пенсионеру из Вятских Полян стало плохо за рулем «Нивы», и он врезался в сугроб на обочине, а на трассе «Вятка» водитель «Рено» решил обогнать попутную машину, не справился с управлением и влетел в другую иномарку. Мужчина скончался от полученных травм.

ИСТОЧНИК KP.RU

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