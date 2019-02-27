Кировчане увидят парад планет

СЕГОДНЯ 14:16 2019-02-27T14:16:33+03:00

Парад планет будет виден утром в четверг и пятницу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Венера, Сатурн, Луна и Юпитер выстроятся в один ряд

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Жители Кирова и районов области смогут увидеть редкое астрономическое явление - парад планет. Как рассказали в сообществе «Любительская астрономия в Кирове», Венера, Сатурн, Луна и Юпитер выстроятся в один ряд. Это произойдет ранним утром в четверг, 28 февраля и пятницу, 1 марта.

- Планеты будут видны над юго-восточной частью горизонта, - рассказали астрономы-любители. - Парад планет можно будет увидеть с 6.00 часов утра.

В последнее время кировчане фотографируют все больше необычных погодных и природных явлений. Так, в конце ноября на снимки фотокамер попали редкие «ледяные цветы», а в январе - световой столб.

ИСТОЧНИК KP.RU